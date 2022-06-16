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Haberler İş-Yaşam Döviz alım satımında vergi kimlik tespit sınırı arttı

Döviz alım satımında kimlik tespit sınırı arttı

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle döviz alım satımında 3 bin ABD Doları ve üzeri olan vergi kimlik tespiti zorunluluğunda sınır 5 bin ABD Doları olarak güncellendi

16.06.2022 - 09:58 | Güncelleme: ABONE OL
Döviz alım satımında vergi kimlik tespit sınırı arttı
HABERTURK.COM

Banka, özel finans kurumları, posta merkezleri ve yetkili müesseselerce döviz alım satımı işlemlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren tutar sınırı 2 bin dolar artırılarak 5 bin dolara çıkarıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ve vergi kimlik numarası genel tebliğinde değişiklik yapan tebliğine göre, banka, özel finans kurumları, posta merkezleri ve Türk parası kıymetini koruma hakkında karar kapsamında kurulmuş yetkili müesseselerce döviz alım satımı işlemlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren tutar sınırı 3 bin dolardan 5 bin dolara çıkarıldı.

Haber Görseli: Reuters

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