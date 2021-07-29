Beşiktaş ile sözleşmesi biten Dorukhan Toköz, Trabzonspor'a transfer oluyor.

İsmi Avrupa ekipleriyle de anılan 25 yaşındaki oyuncu, bordo-mavili ekiple anlaşmaya vardı.

Milli futbolcunun kısa süre içerisinde Trabzonspor'la resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

2018'de Eskişehirspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Dorukhan, siyah-beyazlı ekiple 1 lig şampiyonluğu ve 1 kupa zaferi yaşadı. Siyah-beyazlı ekipte A Milli Takım'a yükselen oyuncu, 10 kez milli formayı terletti.