"EN KÖTÜ GÜNLERİ BERABER YAŞAYALIM"

Doruk Doğrusöz, Sevda Demirel'e şu sözlerle evlenme teklifi etmişti:

Gel, en kötü günleri beraber yaşayalım, en güzel günleri de beraber paylaşalım. En kötü ve en güzel şeyleri ilk birbirimizle paylaşalım. Seni çok seviyorum.