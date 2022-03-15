Sinemaya uyarlandı

2017’deki ilk sinema filmiyle büyük ilgi gören 'Doru', ikinci kez beyazperdede animasyon severlerle buluşmaya hazırlanıyor. TRT ortak yapımı 'Doru: Macera Ormanı' filminin ilk tanıtımı, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Aile, arkadaşlık, dürüstlük, sevgi ve yardımlaşma gibi birçok konunun altını çizen Doru’nun en yakın arkadaşı Karatay ile unutulmaz bir serüvene çıkacağı 'Doru: Macera Ormanı', 1 Nisan’da vizyona girecek.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, filme ilişkin sosyal medya hesabından “TRT ortak yapımı bir sinema filmimiz için daha geri sayım başladı. TRT Çocuk'un en sevilen çizgi filmlerinden Doru'nun ikinci sinema filmi, küçük izleyicilerimizi heyecanlı ve eğlenceli bir maceraya götürecek. ’Doru: Macera Ormanı’ 1 Nisan'da tüm Türkiye'de sinemalarda” açıklamasını yaptı.

Sürü üyelerinden Alaca’nın bir hayvan sirkinin eline düşmesini konu alan animasyon türündeki “Doru: Macera Ormanı”nda, Doru ve arkadaşları Alaca’yı kurtarmak için zekice bir kaçış planı düzenler. Bu serüvenin ardından Doru yeni bir sürprizle karşı karşıya kalır, sirkten kaçarken bebek şempanze Şöbi de onlarla birlikte gelmiştir. Artık Doru ve Karatay’ın tek bir amacı vardır, Şöbi’yi annesine kavuşturmak. Kahramanlarımız Şöbi’yi ailesine götürmek için Macera Ormanı’na doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkar.