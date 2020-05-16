Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Bundesliga, 26. haftada maçları bugün seyircisiz olarak oynanırken bir dizi önlemler alındı. Koronavirüs önlemleri kapsamında futbolcuların sahaya tükürmesi ve gol sevincinde bir araya gelmesi yasaklanırken Haaland'ın golünde Borussia Dortmundlu futbolcular sosyal mesafeye uyarak sevindi.

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