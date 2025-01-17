Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Dört kulaklı 'Midas' sosyal medyada ilgi odağı oldu

        Dört kulaklı 'Midas' sosyal medyada ilgi odağı oldu

        Ankara'da genetik mutasyon sonucu dört kulağı olan Midas adlı kedi, sosyal medyada büyük ilgi görüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 14:06 Güncelleme: 17.01.2025 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dört kulaklı 'Midas' ilgi odağı oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ankara'da yaşayan Canis Döşemeci'nin kedisi Midas, genetik mutasyon sonucu dört kulağı ve gövdesinde kalp şeklindeki beyaz tüyleriyle dikkat çekiyor.

        Sosyal medyada büyük ilgi gören Midas, 340 bin takipçiye ulaştı. Ender rastlanan dört kulaklı kedisinin sağlıklı olduğunu belirten Döşemeci, "Bugüne kadar Türkiye'de hiç görülmemiş, dünyada da 1800 yılından beri 3 veya 4 tane görülmüş. Bu da Midas'ı meşhur yapıyor. Duymasında hiçbir engel yok. Normal sağlıklı kediler gibi iyi duyuyor. Alt çenesi de biraz geride doğuştan ve küçük. O yüzden dili dışarıda ama o da yemesiyle ilgili bir problem teşkil etmiyor. Gayet sağlıklı bir kedi. Bizim gibi yani, sadece 2 tane kulak kanalı var ama 4 kulak kepçesi var" diye konuştu.

        REKLAM

        Midas'ı arkadaşlarının bahçesinde bulduklarını ve 4 kulağı olduğundan dolayı şaşırdıklarını aktaran Döşemeci, Midas'ın sevecen ve oyuncu bir kedi olduğunu belirterek, "Eve gelen misafirlerden kaçmıyor. Tam tersi onları tanımaya çalışıyor, iletişim kurmaya çalışıyor. Genellikle akşamları kucakta oturmayı sever, gündüzleri zaten uyuyor. Arkadaşı Gece ile çok iyi anlaşıyor, devamlı oyun oynuyorlar" ifadelerini kullandı.

        Midas'ı ellerine aldıklarında çok şaşırdıklarını dile getiren Döşemeci, "Midas'ın başka sağlık sıkıntısı falan hiçbir şey yok. Hatta doğuştan kuyruğu da üç yerinden kırık, normal kedilere göre küçük ve çengel şeklinde. Acaba denge bozukluğu olabilir mi, bir yerden atlarken düşer mi diye korkuyorduk ama hiç öyle bir şey olmadı, gayet sağlıklı. Bir de göğsünde beyaz bir kalp işareti var. Kulakları çok ilgi çekici, dili dışarıda çok sempatik. Bir de göğsündeki kalp o kadar sempatik ki sırt üstü yattığı zaman tam bir kalp şeklini alıyor. Fotoğraflarını çekiyoruz, çok beğeniliyor" şeklinde konuştu.

        "ÇAY KAHVE İÇERKEN HERKES GELİYOR, SEMPATİYLE YAKLAŞIYOR"

        Canis Döşemeci, kedisi Midas'ın insanların ilgi odağı olduğunu kaydederek, "Bugüne kadar kötü tepkiyle karşılaşmadık. Onun güzel bir çantası var. Onunla birlikte arada bir geziyoruz. Tasmayla yürütmüyorum, çünkü başka kediler, köpekler saldırabilir veya Midas kaçabilir diye. Ama bir yere gidip oturduğunuz zaman çay kahve içerken herkes geliyor, sempatiyle yaklaşıyor. Çoğu insan da zaten Midas'ı sosyal medyadan tanıyor" diye konuştu.

        Midas'ın yurt dışında daha çok tanındığını söyleyen Döşemeci, "Türk takipçimiz çok az, genellikle yurt dışından, Amerika'dan, Güney Amerika'dan ve Uzak Doğu'dan takipçilerimiz var. Türkiye'de o kadar tanınmıyor" dedi.

        35 yıllık veteriner hekim olduğunu ve ikinci kez böyle bir vakayla karşılaştığını belirten Mert Dağlıkoç ise, "Yıllardır bu işi yapıyorum. Bu benim ikinci vakam. Aynı yine böyleydi, bu zaten anomali. Yine böyle dört kulağı vardı ama bunlar zaten normal kulak yapısı değil, sadece kulak kepçesi var. İçeride kulak yolu var" şeklinde konuştu.

        *Görseller AA ve İHA tarafından alınmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Dört kulaklı kedi
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İş adamlarına büyük tuzak! Kadınları kullandılar! 7 milyon TL'lik vurgun!
        İş adamlarına büyük tuzak! Kadınları kullandılar! 7 milyon TL'lik vurgun!
        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Starship roketi test uçuşunda parçalandı
        Starship roketi test uçuşunda parçalandı
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Turpun ateş düşürdüğünü biliyor muydunuz?
        Turpun ateş düşürdüğünü biliyor muydunuz?
        Aşkı için annesini 'sildi'
        Aşkı için annesini 'sildi'
        Ankara zirvede, İstanbul eridi
        Ankara zirvede, İstanbul eridi
        DEM Parti heyetinden açıklama
        DEM Parti heyetinden açıklama
        Trump'ın 'Hollywood Elçileri'
        Trump'ın 'Hollywood Elçileri'
        Beşiktaş, Solskjaer'i KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Solskjaer'i KAP'a bildirdi!
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Aldattığı iddiasıyla tartıştığı eşini bıçakla testisinden yaraladı
        Aldattığı iddiasıyla tartıştığı eşini bıçakla testisinden yaraladı
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Habertürk Anasayfa