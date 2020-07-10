Süper Lig'de yabancı futbolcu kuralında değişikliğe gidilirken, Türk futbolunun "Dört büyükler"i 5 sezon uygulanan eski kural boyunca 158 yabancı uyruklu oyuncuyu kadrosuna kattı. Süper Lig'de Fatih Terim'in Türkiye Futbol Direktörlüğü döneminde 2015-2016 sezonu öncesinde getirilen kuralla kulüplere 14 yabancı futbolcu ile sözleşme yapma ve ilk 11'de istediği kadar yabancı futbolcu oynatma özgürlüğü getirildi.

Kuralın uygulandığı 5 sezonda Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, birçok yabancı futbolcuyu kadrosuna dahil etti. "Dört büyükler", 14 yabancı futbolcunun serbest olduğu 5 sezonda toplamda 158 yabancı oyuncuyu renklerine bağladı.

EN AZ YABANCIYI BEŞİKTAŞ ALDI

"Dört büyükler" içinde son 5 sezonda en az yabancı futbolcuyu Beşiktaş kadrosuna kattı. 2015-2016 sezonuyla başlayan süreçte Beşiktaş 37 yabancı oyuncuyla sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlıları 39 yabancı futbolcuyu kadrosuna dahil eden Galatasaray izledi. Son 5 sezonda Fenerbahçe 40, Trabzonspor ise 42 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

GALATASARAY 3, BEŞİKTAŞ 2 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Birçok yabancı futbolcuyu kadrosuna katan "Dört büyükler"den en başarılısı Galatasaray olarak ön plana çıktı. Yabancı futbolcunun nispeten serbest olduğu dönemde sarı-kırmızılı ekip 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Beşiktaş ise 5 sezonun 2'sinde şampiyonluğa ulaştı. Bu süreçte Galatasaray 2'şer kez Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı havaya kaldırdı. Bu takımlar haricinde Konyaspor ile Akhisarspor, birer kez Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

YABANCI FUTBOLCU SAYILARI

Sezon Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor 2015-16 9 8 7 8 2016-17 7 7 5 11 2017-18 7 9 11 5 2018-19 5 8 6 5 2019-20 9 8 10 13 Toplam 37 40 39 42

YAPILAN TRANSFERLER

Sezonlara göre "Dört büyükler"in yabancı futbolcu transferleri şöyle:

2015-2016:

Beşiktaş: Dusko Tosic (Gençlerbirliği),Andreas Beck (Hoffenheim),Ricardo Quaresma (Porto),Luiz Rhodolfo (Gremio),Mario Gomez (Fiorentina-Kiralık),Denys Boyko (Dnipro),Aras Özbiliz (Spartak Moskova),Alexis Delgado (Getafe),Marcelo Guedes (Hannover 96-Kiralık)

Fenerbahçe: Robin van Persie, Luis Nani (Manchester United),Josef de Souza (Sao Paulo),Simon Kjaer (Lille),Jose Fernandao (Atletico Paranaense),Abdoulaye Ba, Fabiano Ribeiro (Porto-Kiralık),Lazar Markovic (Liverpool-Kiralık)

Galatasaray: Lionel Carole (Troyes),Jose Rodriguez (Real Madrid),Lukas Podolski (Arsenal),Jason Denayer (Manchester City-Kiralık),Kevin Grosskreutz (Borussia Dortmund),Ryan Donk (Kasımpaşa),Martin Linnes (Molde)

Trabzonspor: Dame N'Doye (Hull City),Esteban Alvarado (AZ Alkmaar),Luis Cavanda (Lazio),Stephane Mbia (Sevilla),Douglas Franco (Dinamo Moskova),Marko Marin (Chelsea-Kiralık),Jose Bosingwa (Serbest),Serge Akakpo (1461 Trabzon)

2016-2017

Beşiktaş: Adriano Correia Claro (Barcelona),Anderson Talisca (Benfica-Kiralık),Vincent Aboubakar (Porto-Kiralık),Fabricio Agosto Ramirez (Deportivo La Coruna),Matej Mitrovic (Rijeka),Ryan Babel (Deportivo),Demba Ba (Shanghai Shenhua-Kiralık)

Fenerbahçe: Aatıf Chahechouhe (Sivasspor),Gregory van der Wiel (Paris Saint-Germain),Roman Neustaedter (Schalke 04),Martin Skrtel (Liverpool),Jeremain Lens (Sunderland-Kiralık) Moussa Sow (El-Ehli-Kiralık),Oleksandr Karavaiev (Shakhtar Donetsk-Kiralık)

Galatasaray: Luis Cavanda (Trabzonspor),Josue Pesqueira (Porto-Kiralık),Kolbeinn Sigthorsson (Nantes-Kiralık),Nigel de Jong (Los Angeles Galaxy),Garry Rodrigues (PAOK)

Trabzonspor: Hyun-Jun Suk (Porto-Kiralık),Matus Bero (Trençin),Luis Ibanez (Kızılyıldız),Fabian Castillo (FC Dallas-Kiralık),Ogenyi Onazi (Lazio),Jan Durica (Serbest),Ramil Sheidaev (Zenit),Emmanuel Mas (San Lorenzo),Joao Pereira (Sporting Lizbon) Carl Medjani (Leganes),Hugo Rodallega (Akhisar Belediyespor)

2017-2018

Beşiktaş: Alvaro Negredo (Valencia),Gary Medel (Inter),Jeremain Lens (Sunderland-Kiralık),Kepler Laveran Lima Ferreira "Pepe" (Real Madrid),Domagoj Vida (Dinamo Kiev),Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor),Cyle Larin (Orlando City)

Fenerbahçe: Carlos Kameni (Malaga),Giuliano Victor De Paula, Luis Neto (Zenit-Kiralık),Mauricio Isla (Cagliari),Nabil Dirar (Monaco),Mathieu Valbuena (Olympique Lyon),Roberto Soldado (Villarreal),Eljif Elmas (Rabotnicki),Vincent Janssen (Tottenham-Kiralık)

Galatasaray: Jason Denayer (Manchester City-Kiralık),Sofiane Feghouli (West Ham United),Fernando Reges (Manchester City),Badou Ndiaye (Osmanlıspor),Mariano Filho (Sevilla),Maicon Roque (Sao Paulo),Bafetimbi Gomis (Swansea City),Younes Belhanda (Dinamo Kiev),Iasmin Latovlevici (Kardemir Karabükspor),Cedric Carrasco (Bordeaux),Yuto Nagatomo (Inter-Kiralık)

Trabzonspor: Theo Bongonda (Celta Vigo-Kiralık) Juraj Kucka (Milan),Tomas Hubocan (Marsilya-Kiralık),Jose Sosa (Milan-Kiralık),Filip Novak (Midtjylland)

2018-2019

Beşiktaş: Loris Karius (Liverpool-Kiralık),Adem Ljajic (Torino-Kiralık),Enzo Roco (Cruz Azul),Nicolas Isimat-Mirin (PSV Eindhoven),Shinji Kagawa (Borussia Dortmund-Kiralık)

Fenerbahçe: Andre Ayew (Swansea City-Kiralık),İslam Slimani (Leicester City-Kiralık),Michael Frey (Zürih),Diego Reyes (Porto),Jailson Marques Siqueira (Gremio),Yassine Benzia (Lille-Kiralık),Victor Moses (Chelsea-Kiralık),Miha Zajc (Empoli)

Galatasaray: Henry Onyekuru (Everton-Kiralık),Badou Ndiaye (Stoke City-Kiralık),Mbaye Diagne (Kasımpaşa),Konstantinos Mitroglou (Marsilya-Kiralık),Marcao (Chaves),Christian Luyindama (Standard Liege-Kiralık)

Trabzonspor: Vahid Amiri (Persepolis),Anthony Nwakaeme (Hapoel Beer-Sheva),Seyedmajid Hosseini (İstiklal),Zargo Toure (Lorient),Caleb Ekuban (Leeds United-Kiralık)

2019-2020

Beşiktaş: Muhammed Elneny (Arsenal-Kiralık),Abdoulay Diaby (Sporting Lizbon-Kiralık),Georges-Kevin N'Koudou (Tottenham),Pedro Miguel Braga Rebocho (Guingamp-Kiralık),Victor Ruiz (Villarreal),Douglas Pereira dos Santos (Barcelona),Tyler Boyd (Vitoria Guimaraes),Adem Ljajic (Torino),Kevin-Prince Boateng (Fiorentina-Kiralık)

Fenerbahçe: Luiz Gustavo ve Adil Rami (Olympique Marsilya),Vedat Muric (Çaykur Rizespor),Max Kruse (Werder Bremen),Allahyar Sayyadmanesh (İstiklal),Garry Rodrigues (El Ittihad-Kiralık),Zanka (Huddersfield Town),Simon Falette (Eintracht Frankfurt-Kiralık)

Galatasaray: Radamel Falcao (Monaco),Mario Lemina (Southampton-Kiralık),Florin Andone (Brighton-Kiralık),Steven Nzonzi (Roma-Kiralık),Ryan Babel (Fulham),Jean Michael Seri (Fulham-Kiralık),Valentine Ozornwafor (Enyimba),Henry Onyekuru (Monaco-Kiralık),Marcelo Sarachhi (Leipzig-Kiralık),Jesse Sekidika (Eskişehirspor)

Trabzonspor: Daniel Sturridge (Liverpool),Caleb Ekuban (Leeds United),Gaston Campi (Estudiantes),Alexander Sörloth (Crystal Palace-Kiralık),Ivanildo Fernandes (Sporting Lizbon-Kiralık),Nemanja Andusic (Mladost Kakanj),Edgar Ie (Lille),John Obi Mikel (Middlesbrough),Donis Avdijaj (Willem II),Guilherme Costa Marques (GDSC Alvarenga-Kiralık),Manuel Marouan Da Costa Trindade - (Serbest statü bonservissiz),Manoel Messias Silva Carvalho (Cruzeiro-Kiralık),Badou Ndiaye (Stoke City-Kiralık).