Dorgeles Nene: Çok büyük bir hayal kırıklığı içindeyiz

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin Dorgeles Nene, açıklamalarda bulundu.

REKLAM advertisement1

"DAHA İYİSİNİ YAPMALIYDIK"

Mücadeleyi değerlendirerek hayal kırıklığını dile getiren Nene, "Herkes aynı düşünüyordur zannediyorum. Çok büyük bir hayal kırıklığı içerisindeyiz. Çok daha iyisini ortaya koymamız gerekiyordu. Daha çok çalışmalı ve maksimumu sahaya yansıtmalıyız; daha iyi oyun ve 3 puanlar için. Kafamızı kaldırmalı, daha çok çalışmalı ve taraftarımızı mutlu etmeliyiz." dedi.

"MENTAL OLARAK GÜÇLÜ KALMALIYIZ"

Takımın toparlanması gerektiğini vurgulayan Nene, "Bana göre şu anda güçlü kalmamız gerekiyor. Mental anlamda güçlü kalmalıyız. Çok sıkı bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Maçlarda ve antrenmanlarda maksimumu ortaya koymalıyız. İstediğimiz seviyeye gelmek için çok çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.