Dördüncü tur müzakereleri bugün yapılabilir

AA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov basına yaptığı açıklamasında, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin şimdilik sürmediğini, bugün için yapılmasının planlandığını belirtti.

AA'nın haberine göre; Peskov, 12 Mart'ta yaptığı açıklamasında müzakerelerin artık çevrim içi olarak devam edeceğini duyurmuştu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin üçüncü turu 7 Mart'ta Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleşmişti.