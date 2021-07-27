Alman kulübünden yapılan açıklamada, bugünkü antrenmana katılan Malen'in transferi konusunda PSV ile anlaşmaya varıldığı, 22 yaşındaki oyuncuyla Hollanda kulübü arasındaki ufak pürüzlerin halledilmesinin ardından resmi açıklamanın yapılacağı belirtildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, yıldız oyuncusu Jadon Sancho'yu 85 milyon avro karşılığında Manchester United'a yollayan Borussia Dortmund, Malen için kasasından 30 milyon avro çıkaracak.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanşında yarın karşılaşacağı PSV Eindhoven'da Donyell Malen, 116 maçta 55 kez ağları sarstı.