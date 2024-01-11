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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Yozgat, Kayseri, Niğde, Karaman, Sinop ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Ordu, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevreleri, Van'ın güneyi ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

REKLAM İstanbul Bulutlu 7° Ankara Güneşli 6° İzmir Kısmen Güneşli 10° Antalya Güneşli 16° Trabzon Yağmurlu 7° Bursa Bulutlu 5° Adana Parçalı bulutlu 17° Diyarbakır Yağmurlu 7° Gaziantep Yağmurlu 8° Ağrı Bulutlu 2° Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların, Güneydoğu Anadolu, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevreleri, Van'ın güneyi ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, su baskını buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.