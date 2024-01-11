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        Haberler Gündem Hava Durumu AYAZ VAR! Son dakika haberleri! Batıda ayaz, doğuda kar, kuzey ve güneyde yağmur var - 11 Ocak Hava durumu haberleri

        Meteoroloji açıkladı! Batıda ayaz, doğuda kar, kuzey ve güneyde yağmur var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin batısı parçalı bulutlu, iç bölgeler kapalı bir gün geçirirken soğuk ve kuru hava etkili olacak. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu bölgeleri gök gürültülü sağanak yağışlı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu bölgeleri ise kar yağışlı olacak. Yağışların; Güneydoğu Anadolu, Bitlis, Şırnak, Hakkâri ve Van çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 07:34 Güncelleme: 11.01.2024 - 07:54
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        Batıda ayaz, doğuda kar, kuzey ve güneyde yağmur var
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Yozgat, Kayseri, Niğde, Karaman, Sinop ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Ordu, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevreleri, Van'ın güneyi ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        İstanbul

        Bulutlu

        Ankara

        Güneşli

        İzmir

        Kısmen Güneşli 10°

        Antalya

        Güneşli 16°

        Trabzon

        Yağmurlu

        Bursa

        Bulutlu

        Adana

        Parçalı bulutlu 17°

        Diyarbakır

        Yağmurlu

        Gaziantep

        Yağmurlu

        Ağrı

        Bulutlu

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Güneydoğu Anadolu, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevreleri, Van'ın güneyi ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, su baskını buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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