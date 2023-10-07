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        Haberler Yaşam Dönüştürme sanatını kullanarak adeta yeni eşyalar elde eden yaratıcı insanlar

        Dönüştürme sanatını kullanarak adeta yeni eşyalar elde eden yaratıcı insanlar

        Evimizde bir değişiklik yapmak istediğimizde bunun büyük maliyetlere neden olacağını düşünürüz ama aslında eldeki eşyaları dönüştürmek ve işin içine biraz yaratıcılık eklemek, büyük ama etkili dönüşümler için yeterlidir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 12:58 Güncelleme: 07.10.2023 - 12:58
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        • 1

          "Topladığım bir sürü boş 35 mm film kutusunu yeniden değerlendirdim. 80'li ve 90'lı yıllardan kalma bir sürü tuhaf kutu da var. Herhangi bir film aşığı için harika bir hediye olur."

        • 2

          "Sıfır atık depom için eski bir kablo makarasını masaya dönüştürdüm."

        • 3

          "Bu masa düzenleyiciyi eski Windows kurulum disketlerinden yaptım."

        • 4

          "Ailem için Legolardan cep telefonu standları yaptım."

        • 5

          "Hurda merdiven korkuluğu, elbise kurutma rafına dönüştürüldü."

        • 6

          "Dokunmatik kontrollü kısılabilir, bozuk iMac'imi yeniden değerlendirdim, USB bağlantı noktaları bile telefon şarj cihazı olarak çalışıyor."

        • 7

          "Köşeye sığacak bir kedi kulesi inşa ettim."

        • 8

          "Birbirine bağlı binlerce kumaş."

        • 9

          "Merdivenlerimize bakın ne yaptık! Bizim yetişkin olmamıza izin vermek kimin aklına geldi? Biz yetişkin olamayız!"

        • 10

          "Gizli bir geri çekilebilir raf yaptım. Köşe masasının altındaki ölü alana gidiyor."

        • 11

          "Çamaşır suyuyla tişörtleri boyuyorum."

        • 12

          "Bu lambayı kızımın büyürken oynadığı oyuncağından yaptım."

        • 13

          "İşimdeki eski üniformamı çantalara ve tokalara dönüştürdüm."

        • 14

          "Kablo yönetimi her iş istasyonunda kritik öneme sahiptir."

        • 15

          "Tavuk yumurtasından yaptığım bu ortam masası."

          Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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