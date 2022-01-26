İHA

Tüm yurtta olduğu gibi Aydın’da da soğuk hava etkili oldu. Kış şartları canlıları da olumsuz yönde etkiledi.

İHA'nın haberine göre Pınarbaşı Mahallesi'nde cep telefonu teknik servisi işi ile uğraşan Tanyel Fidancı, soğuktan donmak üzereyken bulduğu bukalemunu sahiplendi.

Fidancı’nın üzerinden inmeyen, böcek ve sinekle beslenen bukalemunu görenler ise şaşırdı.

Fidancı, soğuk havaların etkisini kaybetmesi ile bukalemunu tekrar ait olduğu doğaya bırakacağını belirterek, “Bu arkadaşı soğuktan donmak üzereyken buldum. Buraya getirdik ve onun bakımlarını yaptık. Kendisine geldi. Havalar tekrar ısındığında kendi doğal ortamına bırakacağız inşallah” dedi.