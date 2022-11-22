Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Döner bıçağıyla yaralayan göçmenin cezası belli oldu!

İstanbul Fatih'te, yol kenarında hurda arabasını çekmesini isteyen otomobil sürücüsünü döner bıçağıyla yaraladığı iddiasıyla 9 yıla kadar hapsi istenen kağıt toplayıcısı İran uyruklu Ferhad Omranıfar, ilk duruşmada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Giriş: 22.11.2022 - 13:32 | Güncelleme: ABONE OL
Döner bıçağıyla yaralayan göçmenin cezası belli oldu!
Döner bıçağıyla yaralayan göçmenin cezası belli oldu!
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul'da, 9 Ekim Pazar günü saat 17.00 sıralarında Fatih Yedikule'de, iddiaya göre İranlı kağıt toplayıcı Ferhad Omranıfar, çöp konteynerinden kağıt toplarken hurda arabasını yola park etti.

DÖNER BIÇAĞIYLA BİLEĞİNİ KESTİ

DHA'da yer alan habere göre sokaktan geçen hafif ticari araç sürücüsü Şeyhmus Aykurt, şüpheliden yol isteyince aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönünce kağıt toplayıcısı, motosikletinde bulunan döner bıçağını alarak araç içerisindeki Aykurt'a saldırarak bileğinden yaraladı.

OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI

Gürültü üzerine mahalle esnafı, döner bıçaklı saldırganı yakalayarak dövdü. Bileğinden yaralanan Aykurt ise esnaf tarafından hastaneye götürüldü. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına kaydedildi.

ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan Ferhad Omranıfar, 10 Ekim'de Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilerek tutuklandı. Savcılık, tutuklanmasının ardından Omranıfar hakkındaki soruşturmayı iki gün içinde tamamladı.

"YOL VERİR MİSİN" DİYE RİCA ETMİŞ

İddianamede, olayın gerçekleştiği 9 Ekim günü aracı ile seyir halinde olan şikayetçi Şeyhmus Aykurt'un yol kenarında hurda arabası olması nedeniyle yoldan geçememesi üzerine şüpheli Ferhad Omranıfar'a "Yol verir misin?" dediği belirtildi.

"BURADAN TIR GEÇER" DEDİ

Şüpheli Omranıfar'ın ise "Buradan TIR geçer" diyerek cevap verdiği ve ardından 60 cm uzunluğundaki döner bıçağıyla Aykurt'u yaraladığı anlatıldı. Aykurt'un şikayetçi olduğu, şüphelinin de suçunu dolaylı olarak kabul ettiği belirtildi.

HAYATİ TEHLİKEYE YOL AÇTI

İddianamede, şikayetçinin sol kolundan basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralandığı ve bu yaralanmasının yaşamını tehlikeye soktuğu kaydedildi.

SINIR DIŞI EDİLMESİ DE TALEP EDİLMİŞTİ

İddianamede, şüpheli Ferhad Omranıfar'ın "Kasten yaralama" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası ve mahkum olması halinde sınır dışı edilmesi de talep ediliyordu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kayseri'de alacak borç kavgası: 1 ölü
Kayseri'de alacak borç kavgası: 1 ölü
Esenyurt'ta izinsiz gösteriye polis müdahalesi: 14 gözaltı
Esenyurt'ta izinsiz gösteriye polis müdahalesi: 14 gözaltı
Kocaeli'de 91 şişe kaçak alkol ele geçirildi
Kocaeli'de 91 şişe kaçak alkol ele geçirildi
Esenyurt'ta sağanak, su baskınlarına yol açtı
Esenyurt'ta sağanak, su baskınlarına yol açtı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.