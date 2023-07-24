ABD'li ünlü oyuncu Bethany Joy Lenz'den tarikat itirafı
One Tree Hill, Dexter ve Pearson gibi dizilerde rol alan ABD'li oyuncu Bethany Joy Lenz, geçmişte 10 yıl boyunca bir tarikatın üyesi olduğunu açıkladı.
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Ünlü oyuncunun itirafı eski dizisi One Tree Hill'in diğer yıldızları Sophia Bush ve Hilarie Burton ile birlikte sunduğu podcast 'Drama Queens'te geldi.
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Podcastin en son bölümünde Lenz, yazdığı kitabı anlatırken "10 yıldır bir tarikattaydım. Bu süreç ve bundan sonraki 10 yıllık iyileşme hakkında yazmak gerçekten değerli bir deneyim olurdu.Yani anlatacak çok şeyim var" diye konuştu.
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Oyuncu, iddia edilen tarikatın ismi hakkında bir bilgi açıklamadı, ancak sürecin hikayesini 'doğru' ve 'tamamen gerçek' haliyle anlatma baskısı hissettiğini belirtti.
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Lenz, "Ayrıca, ne kadarını söyleyebileceğimi bilmiyorum çünkü hala bunu daha karmaşık hale getiren insanlar ve yasal süreçler var" diye ekledi.
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Lenz 2021'de, 2 yıl ara sıra katıldığını söylediği tartışmalı ancak popüler Los Angeles Mozaik Kilisesi hakkında Instagram'dakonuşmuştu.Lenz daha önce bir gönderisinde, "Bu 'kilisedeki' hiyerarşi, sürekli olarak duyduğum taciz seviyesi perde arkasında devam ediyor" demişti.
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2016'da ise eski 'Smallville' aktörü Allison Mack'in kendisine NXIVM tarikatının bir alt kolu olan kadın grubu Jness'i incelemesini tavsiye ettiğini ancak bu teklifi reddettiğini açıklamıştı.
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* Haberin görseli Associated Press, Shutterstock ve Instagram'dan servis edilmiştir.
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