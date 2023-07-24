Podcastin en son bölümünde Lenz, yazdığı kitabı anlatırken "10 yıldır bir tarikattaydım. Bu süreç ve bundan sonraki 10 yıllık iyileşme hakkında yazmak gerçekten değerli bir deneyim olurdu.Yani anlatacak çok şeyim var" diye konuştu.