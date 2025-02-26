Yolda karşılaştığı ağaçları görünce bahçeye girip eşiyle birlikte dolaşan Yukarı Baraklı köyünden Mustafa Gölbaşı ise, "Ağaçların çiçek açtığını sandım. Bembeyaz çiçek açmış gibiydi. Meğerse buzmuş. Yeni gördük böyle bir sistemi" şeklinde konuştu.

Güllü Gölbaşı da, "Meraktan öldük. Herkesin dikkatini çekmiş. Köpük sıkıldığını sananlar da var. Oysaki buz kaplamış. Ağaçlar donmuş kalmış. Manzarası ise çok güzel olmuş" ifadelerini kullandı.