Donald Trump'tan Sydney Sweeney'e övgü, Taylor Swift'e yergi

ABD Başkanı Donald Trump, kendi kurduğu sosyal platformu Truth Social'da Taylor Swift'i yerden yere vurduğu, son dönemde çektiği reklam filmiyle eleştirilerin odağında olan Sydney Sweeney'i destekleyen bir mesaj paylaştı.

Kamera karşısına geçtiği reklam filmi, ırkçılık ve Nazi propagandası eleştirilerine maruz kalan ve böyle bir reklamda oynadığı için tepki çeken Sydney Sweeney'in Cumhuriyetçi Parti'ye üye olduğu ortaya çıkmıştı. Donald Trump da kendisine bu durumu soru olarak yönelten basın mensuplarına Sweeney'i desteklediği yönünde yanıt vermişti. Sosyal medyadan paylaştığı yeni mesajda ise Trump; "Kayıtlı bir Cumhuriyetçi olan Sidney Sweeney, şu an piyasadaki en çekici reklama sahip" diye yazarak desteğini yineledi.

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Donald Trump, başkanlık seçimi döneminde Kamala Harris'i destekleyen ve kendisini eleştiren Taylor Swift'i ise aşağılayan bir mesaj paylaştı.

Bir lüks otomobil markasını kastederek; "Taylor Swift ile aptalca bir reklam yaptığını" söyleyen Donald Trump, reklamı "bir felaket" olarak nitelendirdi. Swift için, "Gerçekten ona tahammül edemediğimi söyleyerek dünyayı onun ne olduğu konusunda uyardım" diyen Trump, kendi ifadesiyle "utanç verici" reklamı gördükten sonra kimsenin o markayı satın almak istemeyeceğini iddia etti.

Taylor Swift, Kasım 2024'te yapılan ABD başkanlık seçimi öncesinde; "Bu ülkede kaosla değil, sükunetle yönetilirsek çok daha fazlasını başarabileceğimize inanıyorum" ifadesini kullanarak Kamala Harris'e destek vermişti. Bunun üzerine Trump, kendine ait sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Taylor Swift'ten nefret ediyorum" ifadesini kullanmıştı.