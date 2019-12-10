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HaberlerGündemDONACAĞIZ! Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! - HAVA DURUMU

Meteoroloji'den yağmur uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi yağmurların etkisi altında. Akşam saatlerinden itibaren ise Türkiye yeni yağışlı sistemin etkisi altına giriyor. Muğla ve çevresinde başlayan yağışların, yarın Türkiye'nin batısını etkilemesi bekleniyor. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik beklenmiyor

10.12.2019 - 07:21 | Güncelleme:
hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Antalya, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun güney kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

ANKARA °C, 6°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli

İZMİR °C, 15°C
Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli

DİYARBAKIR °C, 6°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmurlu

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

ANKARA °C, 6°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli

İZMİR °C, 15°C
Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli

DİYARBAKIR °C, 6°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmurlu

ANKARA °C, 6°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli

İZMİR °C, 15°C
Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli

DİYARBAKIR °C, 6°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmurlu

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