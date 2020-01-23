23 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Hatay ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz’de yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların İstanbul'un Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası ile Hatay'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığının Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Batı Karadeniz Bölgesi'nin kıyılarında kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası hafif yağmurlu
ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
İZMİR °C, 13°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
ERZURUM °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı
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