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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Hatay ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz’de yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların İstanbul'un Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası ile Hatay'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Batı Karadeniz Bölgesi'nin kıyılarında kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası hafif yağmurlu

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

İZMİR °C, 13°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

ERZURUM °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı