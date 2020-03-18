18 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyon ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere beklenen yağışların; Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Erzurum, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığının güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Erzurum, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) yağmur ve sağanak, rakımı 1500 m ve üzeri yerlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20-40 cm) şeklinde olması beklendiğinden meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
ZİRAİ DON UYARISI: Trakya, Marmara'nın doğusunun yüksekleri, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’da zirai don beklendiğinden zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 10°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif yağmurlu
ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı
İZMİR °C, 16°C
Az bulutlu ve zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 6°C
Çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra yağmurlu
TRABZON °C, 6°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
ERZURUM °C, 0°C
Çok bulutlu ve yoğun (20-40 cm) olmak üzere kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 13°C
Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
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