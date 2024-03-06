Don Giovanni 14-16 Mart'ta sanatseverlerle buluşacak

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Wolfgang Amadeus Mozart'ın bestesiyle ilk kez 1787'de seyirciyle buluşan Don Giovanni Operası, 14 ve 16 Mart'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Sahnelenen temsilleri seyircilerden büyük ilgi gören eser, Atatürk Kültür Merkezi’nin teknik imkanlarını tam anlamıyla kullanıldığı ilk eser olma özelliğini taşıyor…

Eserde ilk kez döner sahne ve sahne asansörleri kullanıldı. İki katlı apartman yüksekliğindeki dekorun, temsilin başlamasıyla birlikte metrelerce aşağıdan yukarı doğru hareket etmesi ve sahneye ulaştığında dönmeye başlaması operayı daha da ilgi çekici hale getiriyor.

Avusturyalı müzik dehası, Wolfgang Amadeus Mozart’ın bestelediği, ilk kez 1787 yılında sahnelenen “Don Giovanni” operası, opera literatürünün başyapıtları arasında üst sıralarda kendine yer bulmuştur. Dahi librettist Lorenzo Da Ponte’nin kaleme aldığı librettosu ile kara komedi olarak nitelendirilebilen opera; insan doğasının en iyisinin ve en kötüsünün sergilendiği, ruhsal ve dünyevi arzuların, komedi ve trajedinin Mozart’ın dehası ile birleşmesinden doğmuştur.

Don Giovanni… Çapkın, kural tanımaksızın özgürce yaşayan, efsanevi karakter. Kadınları baştan çıkarmakla ün yapmış, İspanyol bir asilzade olan Don Giovanni, kadınlara olan tutkusu nedeniyle onları etkilemeyi hayat amacı haline getirmiştir. Zenginliği ve gücü, onu eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşmekten korur, ta ki bir gün çok ileri gidip sonunda kendi düşüşüne yol açan bir cinayete neden olana kadar…

Don Giovanni’nin hedefindeki farklı sosyal statülerden kadınların ona karşı koyamaması sonucunda ortaya çıkan zincirleme sosyolojik krizler ve farklı karakterlerin, karşılaştıkları aynı durum karşısındaki psikolojik analizler, eserde belirgin bir şekilde öne çıkıyor. Aytaç Manizade’nin sahneye koyduğu eserde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrasını İbrahim Yazıcı yönetiyor. Dekor tasarımı Efter Tunç, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ, ışık tasarımı Kemal Yiğitcan imzalı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosunu Volkan Akkoç yönetiyor, eserdeki hareket düzeni ise Alper Marangoz’a ait.

Temsillerde Don Giovanni rolünde Caner Akgün, Murat Güney; Leporello rolünde N.Işık Belen, Göktuğ Alpaşar; Donna Anna rolünde Gülbin Günay, Özgecan Gençer; Donna Elvira rolünde Şebnem Ağrıdağ Kışlalı, Nesrin Gönüldağ; Don Ottavio rolünde Bülent Külekçi, Berk Dalkılıç; Zerlina rolünde Sevim Ateş, Ayşenur Ayyıldız Haksoy; Masetto rolünde Alp Köksal, Burak Kul; II Commendatore rolünde Mithat Karakelle, Ali Haydar Taş dönüşümlü olarak sahnede olacaklar.