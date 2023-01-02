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Domino kuralları çok kolay ve birkaç oyun izleyerek pratik yapılabilecek bir oyun türüdür. Bu oyunu oynamak için ön yüzü beyaz, arka yüzü siyah olan dikdörtgen şeklinde taşlar kullanılır.

Her biri beyaz kısmından iki kareye bölünmüştür.

Her taş 1-6 sayıları arasında numaralandırılmıştır. Toplamda 28 taş vardır ve oynanış şekli çok basittir.

Domino Nasıl Oynanır?

Domino oynamak için 28 adet dikdörtgen taş gereklidir. Her taş, 0'dan 6'ya kadar iki eşit alana bölünmüştür. Taşlar, bu sayılarla olası tüm kombinasyonları kapsar. 2, 3 veya 4 oyuncu ile veya çiftler halinde oynanabilir.

Oyunun amacı, tüm taşlarınızı rakiplerinizden önce masaya koymak ve puan kazanmaktır. Turu kazanan oyuncu, rakiplerinin yerleştiremediği taşlara göre puan alır. Her oyuncu, turun başında 7 taş alır. Oyunda 4'ten az oyuncu varsa kalan taşlar torbada tutulur. En yüksek ikili taşa sahip olan oyuncu tura başlar (4 kişi oynarsa her zaman 6/6 başlar). Oyuncuların hiçbirinde çift yoksa en yüksek taşa sahip oyuncu oyuna başlar. O andan itibaren oyuncular sırayla saatin ters yönüne göre hamlelerini yapacaklardır.

Sırası geldiğinde her oyuncu taşlardan birini iki açık uçtan birine, taşın bir tarafındaki rakamlarla uyuşacak şekilde yerleştirmelidir. Çiftler, konumlarını kolaylaştırmak için masada karşılıklı olarak oturtulur. Oyuncu taşı yerine yerleştirdikten sonra sırası sona erer ve bir sonraki oyuncuya geçer. Bir oyuncu oynayamıyorsa torbadan gerektiği kadar taş çekmelidir.

Eğer taş kalmamışsa sıra bir sonraki oyuncuya geçer. Tüm taşları yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirerek oyun başlatılır ve dağıtım yapılırken iyice karıştırılmaları gerekir. Bu, her yeni oyuna başlarken yapılmalıdır. Taşları karıştıran kişi, taşlarını en son alan kişidir. İki oyuncu varsa oyuncu başına 7 taş almalıdırlar. Kalan taşlar daha sonra kullanılacakları için masanın bir köşesinde veya torbada yüzü aşağı gelecek şekilde bırakılmalıdır.

Domino Taşları Nasıl Dizilir?

Elinizdeki taşın bir tarafında bulunan rakam ile yerdeki taşın iki tarafındaki rakamlardan birinin aynı olması gerekir. Böylece o taşı oynama imkanınız olur. Oyunda iki tarafta da herhangi bir rakamın olmadığı boş taşlar da vardır. Onlar da sadece bir tarafı boş olabilen taşlarla eşleşebilir. Seçilecek başka taş kalmadığında ve yerleştirilemediğinde oyuncu sırasını kaybeder.

Sıra, bir sonraki oyuncuya geçer ve siz masaya bir taş koyana kadar bu şekilde devam eder. Bu oyunu oynarken tüm taşlarını masaya koymayı başaran ilk kişi oyunu kazanır. Tüm oyuncuların pas geçmesi ve taşlarını masaya koyamaması söz konusu olabilir. Nadir görülen bir durumdur, ancak her zaman olmasa da yaşanabilir.

Bu durum yaşanırsa oyun sona erecek ve sonlandırılacaktır. Bu durumda sahip oldukları taşların puanları toplanarak en düşük puana sahip olan kazanır. “Domino zeka oyunu mudur” sorusu ise kullanıcılar tarafından merak edilmektedir. Bu oyun türü zeka geliştirici oyunlar arasında yer alır.

Bir oyuncu masaya son taşı koyduğunda o oyuncunun tura hakim olduğu söylenir. Tek başına oynanırsa turu kazanan oyuncu tüm rakiplerinin puanlarını toplar. Çiftler halinde oynarken partnerin de dahil olmak üzere tüm oyuncuların puanları toplanır.

Domino oyunu kaçta biter diye merak ediyorsanız bazı versiyonlarında oyunun başındayken 100 puan gibi hedef bir puan belirlenir ve o hedefi tutturan oyunu kazanır. Bazen de tamamen en az kimin sayı yediğine göre karar verilir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk