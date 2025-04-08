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        Haberler Dünya Dominik'te çatı çöktü: 44 kişi hayatını kaybetti | Dış Haberler

        Dominik'te çatı çöktü: 44 kişi hayatını kaybetti

        Dominik Cumhuriyeti'nde bir gece kulübünde çatının çökmesi sonucu 44 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 23:29 Güncelleme: 08.04.2025 - 23:33
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        Dominik'te çatı çöktü: 44 kişi öldü
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        Dominik Cumhuriyeti’nde çatısı çöken gece kulübünde hayatını kaybedenlerin sayısı 44’e yükseldi.

        Dominik Cumhuriyeti’nin başkenti Santo Domingo'da gece kulübünün çatısı çökmesi sonucu yaşanan felakette can kaybı arttı.

        Acil Durum Operasyon Merkezi (COE) Direktörü Juan Manuel Mendez, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 44’e yükseldiğini ve yaralı sayısının 100'den fazla olduğunu söyledi.

        Gece kulübünün enkazında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

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