        Dominik Livakovic, İspanya'da aradığını bulamadı! - Fenerbahçe Haberleri

        Dominik Livakovic, İspanya'da aradığını bulamadı!

        Fenerbahçe'den Girona'ya transfer olan Dominik Livakovic, yeni takımında hiç süre bulamadı. Hırvat kalecinin İspanya'da mutsuz olduğu belirtildi

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2025 - 14:37 Güncelleme: 08.10.2025 - 14:37
        Livakovic, İspanya'da aradığını bulamadı!
        Fenerbahçe'den Girona'ya transfer olan Dominik Livakovic, İspanya'da şu ana kadar aradığını bulamadı.

        Livakovic, transfer olduğundan bu yana Girona formasıyla hiç süre alamadı.

        Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Dominik Livakovic, Girona'da yedek kalmaktan memnun değil ve bu konuyla ilgili çevresine dert yakınmaya başladı.

        "OYNAYABİLMEK İÇİN BÜYÜK BİR GELİRDEN VAZGEÇTİ"

        Livakovic'in transferinde yer alan bir aracının da Hırvat file bekçisi ile ilgili, "Şikayet ediyor ve bu konuda haklı. Onu transfer etmak isteyen Girona'ydı, transfer için her şeyi yaptılar. Livakovic, sadece oynayabilmek için büyük bir gelirden vazgeçti. Şimdi tek bir maç bile oynamıyor, teknik direktör onu oynatmıyor." sözlerine yer verildi. Transferde yer alan söz konusu aracının iddiasına göre, Girona, Livakovic transferinde ısrarcı oldu ve 30 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'de daha yüksek bir geliri bırakarak transfere ikna etti.

        Dominik Livakovic, Fenerbahçe'den Girona'ya satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanmıştı.

