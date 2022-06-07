Dominik Cumhuriyeti'nde bakan ofisinde öldürüldü!

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Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Orlando Jorge Mera, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Bölge basınında çıkan haberlere göre, silahlı saldırı Mera'nın ofisinde gerçekleşti. Ağır yaralanan Mera, daha sonra hayatını kaybetti.

Haberde, saldırının ardından zanlının kaçtığı, bakanlık çalışanlarının binadan çıkarıldığı, olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Saldırının ardından başkent Santo Domingo'da bulunan bakanlık binasına çok sayıda polis ve acil durum personeli gönderilirken, Turizm Bakanlığının da yer aldığı bina güvenlik çemberi altına alındı.

Görgü tanıkları, saldırı sırasında 7 el silah sesi duyduklarını aktardı.

55 yaşındaki Mera, eski devlet başkanı Salvador Jorge Blanco'nun oğluydu. Aynı zamanda avukat olan Mera, Modern Devrimci Parti'nin kurucu üyesiydi ve Ağustos 2020'de Çevre Bakanı olarak atanmıştı.

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, "Çok derinden üzgünüz." açıklamasında bulundu.