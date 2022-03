NEW YORK VE RIO...

-"Neredeyse dünyanın yarısında yaşama fırsatınız oldu. En iyi ve en kötü bulduğunuz yerleri söyleyebilir misiniz?"

Her şehrin kendine has bir çekiciliği var. Mesela Rio'daki plajlar muhteşemdi. Keza New York benim için başlı başına bir müze cenneti gibiydi.