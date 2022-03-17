Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Domenec Torrent: Fatih Terim'i unutmalarını isteyemem - Galatasaray haberleri

Domenec Torrent: Fatih Terim'i unutmalarını isteyemem

Galatasaray Teknik Direktörü Domenecek Torrent, kariyeri, Fatih Terim ve Galatasaray taraftarıyla igili açıklamalarda bulundu.

17.03.2022 - 13:50 | Güncelleme: FUTBOL

  • Kariyeri boyunca; Barcelona, Bayern Münih, Manchester City gibi kulüplerde Pep Guardiola'nın yardımcılığını, New York City, Flamengo ve son olarak da Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapan Domenec Torrent, Barcelona maçı önesinde önemli açıklamalar yaptı.

  • UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray'ın teknik direktörü olarak ilk kulübü Barcelona'nın karşısına çıkacak olan 59 yaşındaki teknik adam karşılaşma öncesi İspanyol basınından AS'ın sorularını yanıtladı.

  • "GAZETECİ OLMAK İSTİYORDUM"

    -"Küçükken, büyüdüğünüz Santa Coloma'dan çıkıp futbol sayesinde dünyayı gezmeyi diliyor muydunuz?"

    Aslında pek böyle bir hayalim yoktu. Spor gazetecisi olmak istiyordum. Küçükken babamla Nou Camp'a gittiğimizde gazetecilerin futbolcularla sohbet ettiğini görmüştüm ve bu beni çok heyecanlandırmıştı. Ancak daha sonra anladım ki beni heyecanlandıran gazetecilik değil futbolculardı.

  • NEW YORK VE RIO... 

    -"Neredeyse dünyanın yarısında yaşama fırsatınız oldu. En iyi ve en kötü bulduğunuz yerleri söyleyebilir misiniz?"

    Her şehrin kendine has bir çekiciliği var. Mesela Rio'daki plajlar muhteşemdi. Keza New York benim için başlı başına bir müze cenneti gibiydi.

  • "İSTANBUL'U HENÜZ GEZEMEDİM"

    -"Peki İstanbul?"

    Henüz yeterince tanıyamadım İstanbul'u. Daha önce hiç gelmemiştim ve şimdiye kadar olan tecrübelerim beni oldukça etkiledi. Sıcak komşuluklara sahip kocaman bir şehir diyebilirim kısaca. Ancak henüz Ayasofya'ya ve Kapalıçarşı'ya bile yeni gidebildim. Milli arada bisikletimle dolaşıp şehri iyice tanımak istiyorum.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.