Bulgur pilavı sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Hele ki domatesli bulgur pilavı akşam ne pişirsem sorusunun ilk cevabı olabilir. Besleyici ve doyurucu özelliği ile çok seveceğiniz domatesli bulgur pilavı yapımına başlayalım.

DOMATESLİ BULGUR PİLAVI MALZEMELER:

1 su bardağı pilavlık bulgur

2,5 su bardağı su

2 adet domates

2 adet yeşil biber

1 adet kırmızı biber

1/2 su bardağı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

DOMATESLİ BULGUR PİLAVI YAPILIŞI:

Öncelikle küp küp doğranan soğanları ve biberleri yağda hafif kavurun. Soğanlar kavrulunca biber salçasını ekleyerek kavurmaya devam edin. Üzerine kabuklarını soyduğunuz domatesleri de küp küp doğrayıp, ekleyin. Suyunu, tuzu ve karabiberi de ekledikten sonra 5 dakika harlı ateşte kaynatın. Daha sonra bulguru ilave edip suyunu çekene kadar orta kısıklıktaki ateşte pişirin ve demlenmeye bırakın. Servise hazırdır.

Afiyet olsun…

PÜF NOKTALARI

Domatesli bulgura rengini veren salça ve domatesin bir arada kullanılması.

Tercih olarak da Antep salçasını tavsiye ederim.

Soğanı kavururken sarımsak da ekleyebilirsiniz.

Farlı bir aroma verir.

Tereyağı ile birlikte zeytinyağı da kullanılabilir.

En önemli püf noktalarından biri de pilavı çok kısık ateşte karıştırmadan pişirmek.

Bu sayede pilavlar tane tane olup, yapışmazlar.

Su yerine tavuk suyu ya da et suyu da katabilirsiniz.

Eğer bulyon kullanırsanız tuzunu az ilave edin.