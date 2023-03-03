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Domates ihracatına kısıtlama

Olağanüstü fiyat artışları ve deprem sonrası gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla 14 Nisan 2023'e kadar domates ihracatına kısıtlama getirildi

Giriş: 03.03.2023 - 07:48 | Güncelleme: ABONE OL
Domates fiyatı uçtu, ihracata yasak geldi
HABERTURK.COM

Tarım ve Orman Bakanlığı yaşanan fiyat artışları ve 11 ili etkileyen deprem felaketi sebebiyle 14 Nisan'a kadar domates ihracatının kısıtlanmasına karar verdi.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından dağıtım merkezlerine yollanan tebliğde 'domates fiyatlarında son günlerde yaşanan anormal fiyat artışları ve 11 ili doğrudan etkileyen deprem afeti nedeniyle gıda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla tedbir alınması ihtiyacının doğduğu' belirtildi.

Söz konusu kısıtlama bakanlığa veya TAREKS sistemine başvurusu yapılmış işlemleri kapsamıyor. Bunun yanında KKTC, Filistin, Azerbaycan, Suriye'de güvenlik altına alınmış bölgelere ihracat başvurusu da yapılabilmeye devam ediyor.

YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE ARTIŞ

Deprem felaketi öncesinde hal fiyatı ortalama 13 TL olan domatesin fiyatı bu hafta 20 liraya kadar yükseldi. Bu da market fiyatlarının 30 lirayı aşmasına sebep oldu.

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