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"Benim Annem Bir Melek", "Elimi Bırakma", "Veda" ve "Kayıp" gibi birçok projede rol alan Dolunay Soysert, Hakan Bilgin'in YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu.

Soysert, "Mekanın Sahibine Geldik"te samimi açıklamalarda bulundu. Hakkında bilinmeyenleri anlatan Dolunay Soysert, babasıyla inatlaştığı için oyuncu olduğunu ifade etti.

"BABAM DİRENMESEYDİ OYUNCU OLAMAZDIM"

Konuyla alakalı konuşan ünlü oyuncu, "Babamın çocukları için hayal ettiği meslekler vardı. Sınav öncesi kendi eliyle yazdı tercihleri. Arkeolojiyi kazandım ama aklımda konservatuvar vardı. Babam tiyatroya direnmeseydi, oyuncu olamazdım." dedi.

"İNAT ETTİM, ÖNÜNE İKİ DİPLOMA KOYDUM"

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin sınavını kazanarak, orada da eğitim aldığını söyleyen oyuncu, "Babam, 'O arkeoloji diploması buraya gelecek.' dediği için inat ettim. Önüne iki diploma koydum." şeklinde konuştu.

Sahnede olmayı çok sevdiğini de belirten Soysert, "Sahnede kendime güvenirim, bana özgürlük veriyor." dedi.