Dolmabahçe Sarayı nerede, nasıl gidilir?

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 84. yıl dönümünde ülkemizin dört bir yanında saygı ve üzüntüyle anılacak. Büyük Önder Atatürk'ü hayata veda ettiği yerde anmak isteyenler için Dolmabahçe Sarayı'nın nerede olduğunu ve nasıl gidileceğini derledik. İşte konuya dair detaylar...