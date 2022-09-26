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Dolar/TL haftaya rekorla başladı. Dolar Asya piyasalarındaki sığ işlemlerde 18.44 seviyesini aştı.

Geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin mesajları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indiriminin etkisiyle dolar/TL kuru Aralık 2021'de kırdığı rekoru tazelemişti.

Dolar geçen yıl 21 Aralık'ta sığ piyasada 18.41 lirayı görmüş, ertesi gün gelen Kur Korumalı Mevduat açıklamasıyla düşmüştü.

Dolar Endeksi 114.58 ile Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. İngiliz Sterlini dolar karşısında yüzde 4.9 geriledi ve 1.0327'e kadar indi.