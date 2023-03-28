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Dolar/TL, 19,11 seviyesinden işlem görüyor 

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 19,1070 seviyelerinden işlem görüyor

Giriş: 28.03.2023 - 11:02 | Güncelleme: ABONE OL
Dolar/TL, 19,11 seviyesinden işlem görüyor 
AA

Dün, en düşük 19,0349, en yüksek 19,1113'ü gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 19,0918'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 19,1070'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 20,6930'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,4 artışla 23,5610'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 102,6 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi de yüzde 0,3 artışla 1,0830'da seyrediyor.

Analistler, küresel piyasalarda bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasına karşın yatırımcıların temkinli davrandığını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mayıs ayındaki toplantıda yüzde 60 ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği, yüzde 40 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü aktaran analistler, Fed'in sene sonuna kadar ise 100 baz puan faiz indirimi yapacağının fiyatlandığını kaydetti.

Analistler, Fed ve piyasaların aynı beklentileri paylaşmaması nedeniyle açıklanacak makroekonomik verilerin öneminin arttığını ifade ederek, bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de konut fiyat endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

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