Dolarda son durum

Dolar/TL dün haftanın il gününde 8.55'ten 8.45'e gerilemişti.

Dolar yeni güne de 8.46 liradan başladı.

Bugün yurtiçinde kurun seyrini değiştirebilecek bir veri açıklanmayacak. Dünyada ise özellikle Fed'in varlık alım programına ilişkin açıklamalar piyasaların seyrinde önemli olmaya devam ediyor.

Bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın eğitimciler ve öğrencilerin sorularını yanıtlayacağı Town Hall toplantısında vereceği mesajlar takip edilecek.