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Dolar geçtiğimiz hafta ABD-Türkiye ilişkilerindeki muhtemel bozulma sebebiyle 5.81'den 5.94 liraya çıkmıştı. Bu hafta yurtdışı piyasaların önemli bir kısmı Noel tatiline girerken kurda da sakin bir seyir devam ediyor.

DAR BANTTA HAREKET EDİYOR

Haftaya 5.94'ün biraz üzerinde başlayan dolar/TL pazartesi ve salı günlerinde 5.94-5.95 bandında hareket etti. Bugüne de 5.9488'den başladı.

Bugün açıklanacak veriler arasında TÜİK'in açıklayacağı aralık ayı Sektörel Güven Endeksleri öne çıkıyor.