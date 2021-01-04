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Dolar düşüyor, euro ve altın yükseliyor

Dolar kuru, enflasyon verisinin izleneceği beklendiği 4 Ocak gününe 7.40 altında aşağı yönlü başlıyor. Dolar küresel olarak değer kaybetmeye devam ederken euro ve altın ise yükselişte. 1.2250 seviyesini kuran euro/dolar paritesiyle euro/TL yeni yılın işlem haftasına 9.09 TL'den başlıyor. Altın fiyatı da yüzde 1.2 primli. 100 günlük hareketli ortalamayı kıran ons altın 1921 dolar üzerinden alıcı buluyor

04.01.2021 - 07:41 | Güncelleme: ABONE OL
Dolar son dakika! Dolar düşüyor, euro ve altın yükseliyor! 4 Ocak döviz kuru ve altın fiyatları
HABERTURK.COM

2021 yılının ilk işlem haftasına dolar düşerek, euro ve altın ise yükselerek başladı. Naci Ağbal ve Lütfi Elvan'ın ekonomi yönetimini devralmasından sonra son 4 ayın en düşük seviyesine gerileyen dolar/TL 4 Ocak haftasına 7.40 düzeyinin altında başladı. Dolar endeksi bir ara 90.5 üzerine çıksa da 89.7 puandan başladığı haftada son 1 yılın en düşük seviyesinde.

Euro/Dolar paritesinde 1.2250 üzerine çıkılırken, euro/TL de 9.09'da. 2020 yılında yüzde 30 değer kazanan altın fiyatı ise 100 günlük hareketli ortalama olan 1894 doları kırdı ve güne yüzde 1.2 artışla 1920 doların üzerinde başlıyor. Gram altın fiyatı da 458 TL'de.

Piyasalarda gözler bugün TÜİK'in açıklayacağı yıllık enflasyon verisinde olacak. Beklentiler senelik enflasyonun yüzde 14.2 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Hatırlanacağı üzere TCMB son iki toplantıda 675 baz puan faiz artırmış ve politika faizini yüzde 17'ye çekmişti.

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