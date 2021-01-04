Dolar son dakika! Dolar düşüyor, euro ve altın yükseliyor! 4 Ocak döviz kuru ve altın fiyatları

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2021 yılının ilk işlem haftasına dolar düşerek, euro ve altın ise yükselerek başladı. Naci Ağbal ve Lütfi Elvan'ın ekonomi yönetimini devralmasından sonra son 4 ayın en düşük seviyesine gerileyen dolar/TL 4 Ocak haftasına 7.40 düzeyinin altında başladı. Dolar endeksi bir ara 90.5 üzerine çıksa da 89.7 puandan başladığı haftada son 1 yılın en düşük seviyesinde.

Euro/Dolar paritesinde 1.2250 üzerine çıkılırken, euro/TL de 9.09'da. 2020 yılında yüzde 30 değer kazanan altın fiyatı ise 100 günlük hareketli ortalama olan 1894 doları kırdı ve güne yüzde 1.2 artışla 1920 doların üzerinde başlıyor. Gram altın fiyatı da 458 TL'de.

Piyasalarda gözler bugün TÜİK'in açıklayacağı yıllık enflasyon verisinde olacak. Beklentiler senelik enflasyonun yüzde 14.2 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Hatırlanacağı üzere TCMB son iki toplantıda 675 baz puan faiz artırmış ve politika faizini yüzde 17'ye çekmişti.