Dolar neden yükseliyor? 9 Mayıs dolar TL kuru uzun süre sonra 15 lirayı aştı. Yaşanan yükselişle birlikte gözler "Dolar neden yükseliyor?" sorusunun cevabına çevrildi. Peki, dolar neden yükseliyor? İşte merak edip araştırılan detaylar...

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Dolar, ABD Merkez Bankası Başkanı Fed'in son açıklamalarına rağmen Fed'in yükselen enflasyonla mücadele için sert adımlar atmak zorunda kalacağına yönelik beklenti ve resesyon endişeleri doların geçen perşembeden itibaren yükselmesine yol açtı.

Bunun sonucu olarak bugün ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yüzde 3.18'i aşarak 3.5 yılın zirvesini gördü.

Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi haftaya yüzde 0.4 artış ile başlarken, 104.2 seviyesine yükselerek 20 yılın zirvesini gördü. Ardından yeniden 104 seviyesinin altına geriledi. Dolar endeksi son 1 ayda yüzde 4.1 yükseldi.

Dolar yurt içinde yeni haftaya 14.95 liradan başladı. Ardından aralık ayından bu yana ilk kez 15 liranın üzerine tırmandı.

ALTIN DÜŞTÜ

Dolar kuvvetlenirken altın haftaya düşüşle başladı. Altının ons fiyatı yüzde 1.3 düşerek 1.858 dolara geriledi.

Yurt içinde ise dolardaki yükselişe rağmen gram altın yeniden 900 liranın altına geriledi.

BORSA GERİLEDİ

Özellikle tahvil getirilerindeki artışlar borsalarda da satışlara yol açtı. Asya'da Güney Kore Kospi endeksi yüzde 1.27, Tokyo Nikkei 225 endeksi yüzde 2.53 düştü.

Avrupa'da Londra Borsası'nda FTSE 100 endeksi yüzde 1.9 geriledi. Alman DAX endeksi yüzde 1.8, Paris Borsası'nda CAC 40 endeksi ise yüzde 2.1 düştü.

Borsa İstanbul'da ise BIST 100 endeksi yüzde 0.4 ile daha sınırlı bir düşüş yaşadı.