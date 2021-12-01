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1 ARALIK DOLAR KURU

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell dün, daha yüksek enflasyon riskinin arttığını düşündüğünü kaydederek, enflasyonun "geçici" olduğu değerlendirmesinin bir kenara bırakılması zamanının geldiğini belirtti.

Ekonominin çok güçlü ve enflasyonist baskıların yüksek olduğunu ifade eden Powell, kasım toplantısında açıkladıkları varlık alımlarının azaltılmasını belki birkaç ay önce tamamlamayı düşünmenin uygun olabileceğini, Fed'in aralık ayı toplantısında bunu tartışacaklarını söyledi.

Analistler, Powell'ın açıklamaları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin devam eden belirsizliklerin güvenli liman varlıklara olan talebi artırdığını ifade etti.

ABD'de Fed Başkanı Powell ve Hazine Bakanı Janet Yellen'ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı değerlendirmelerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,9 seviyesinin direnç, 95,7'nin destek konumunda olduğunu kaydetti.