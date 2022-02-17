Dolar Merkez'i bekliyor

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Dolar şu ana kadar hafta genelinde yatay bir seyir izledi. Ukrayna gerilimi özellikle Rus askerlerinin bir kısmının sınırdan çekilmesiyle azaldı.

Dolar yeni güne 13.60 liradan başladı. Bugün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu saat 14.00'da faiz kararını açıklayacak.

Piyasa PPK'nın geçen ay olduğu gibi bu ay da faizi yüzde 14'te sabit bırakmasını bekliyor. Bu beklentiye uygun gelecek bir kararın kur üzerinde bir etkisi olması beklenmiyor.