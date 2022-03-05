Dolarda yaşanan hareketlilik yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer alıyor. 5 Mart 2022 itibariyle dolar ne kadar oldu, 1 dolar kaç TL gibi soruların cevapları merak ediliyor. İşte 5 Mart Cumartesi güncel dolar kuru...

5 MART 2022 DOLAR KURU

5 Mart saat 10:00 itibariyle 1 dolar 14,19 liradan işlem görüyor.