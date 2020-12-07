Dolar ne kadar oldu?

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8150 liradan, avro 9,4840 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 7,8130 liradan alınan dolar, 7,8150 liradan satılıyor. 9,4820 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,4840 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7890 lira, avronun satış fiyatı ise 9,4640 lira olmuştu.

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