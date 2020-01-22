22 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın beklentinin altında bir faiz indirimine gitmesiyle dolar önce 5.85 liranın altına gerilemiş ancak daha sonra 5.89'a yükselmişti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'rekabetçi kur' açıklamasının da etkisiyle dolar bu hafta yükselişini sürdürdü ve dünü 5.9380 liradan kapattı. Bugüne ise 5.9360'dan başladı.
Aslında ABD ile Çin arasında imzalanan 1. Aşama Ticaret Anlaşması küresel piyasalarda olumlu rüzgarlar esmesine yol açıyordu. Ancak Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını risk iştahında düşüşe yol açtı. Çin hükümeti şu ana kadar salgın sebebiyle 9 kişinin öldüğünü açıkladı ancak batı medyası asıl sayının daha yüksek olduğunu iddia etti. Çıkan haberler Asya borsalarında düşüşlere sebep olurken yatırımcı da güvenli liman arayışına girdi.
ABD'DE DE TESPİT EDİLDİ
SARS benzeri söz konusu virüsün yayılması şu anada kadar yurtiçi piyasalarda etkili olmadı ancak son olarak dün akşam virüsün ABD'de de tespit edildiği açıklandı.
Dolayısıyla bugün piyasaları etkileyecek önemli bir veri açıklanmayacak olsa da koronavirüsün yayıldığına, veya tam tersi kontrol altına alındığına, dair gelecek haberler hem kur hem de borsalarda etkili olabilir.
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