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        Haberler Gündem Güncel 19 suçtan aranıyordu! Dolandırıcılık şüphelisi kardeşine benzemek için estetik yaptırmış! - Güncel haberler

        Dolandırıcılık şüphelisi kimliğini kullandığı kardeşine benzemek için estetik yaptırmış!

        İstanbul'da düzenlenen bir dolandırıcılık operasyonunda ortaya çıkan detaylar şaşkına çevirdi. Buna göre 6 ilde 19 ayrı suçtan arandığı öğrenilen A.C. adlı kadının, kimliğini kullandığı kardeşine benzemek için estetik ameliyat yaptırdığı belirlendi. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 10:00 Güncelleme: 01.03.2024 - 10:13
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        Dolandırıcılık şüphelisi, kardeşine benzemek için estetik yaptırmış!
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        Bazı şirketlere ait çekleri çaldıktan sonra üzerlerinde değişiklik yapıp tekrar piyasaya süren kadın İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suçüstü yakalandı.

        DHA'nın haberine göre 6 ilde, 19 ayrı suçtan arandığı öğrenilen A.C. adlı kadının, yakalanmamak için kimlik kartını kullandığı kardeşine benzemek için yüz estetiği yaptığı ortaya çıktı.

        Evinde yapılan aramada, çeşitli şirketlere ait çek koçanları, çok sayıda kaşe ve mühür ele geçirilen A.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        6 İLDE 19 AYRI SUÇTAN ARANMASI ARANIYORMUŞ

        İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek yaptıkları çalışmalarda, tüzel şirketlerin kullanımında bulunan çeklerin çalındığı ve üzerlerinin doldurularak tekrar piyasaya sürüldüğü bilgisini elde etti. Araştırmayı derinleştiren ekipler, çeklerin, 6 ilde 19 ayrı şuçtan arandığı tespit edilen A.C. isimli kadın tarafından çalınarak piyasaya sürüldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri, Beyoğlu’nda bir evde yaşadığı öğrenilen A.C.’yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, çeşitli şirketlere ait çek koçanları, çok sayıda kaşe ve mühür ele geçirildi.

        ESTETİKLE BENZEDİĞİ KARDEŞİNİN KİMLİĞİNİ KULLANMIŞ

        Sorguya alınan A.C.’nin yakalanmamak için kardeşinin kimlik kartını kullandığı öğrenildi. Kardeşinin kimlik kartındaki fotoğrafına benzemek için kilo verdiği ve yüz estetiği yaptırdığı anlaşılan A.C.’nin, arama noktaları ya da yol kontrollerinde bu sayede yakalanmadığı öğrenildi. A.C.’nin yakalanmamak için ayrıca sürekli adres değiştirdiği ortaya çıktı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sorgusu tamamlanan A.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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