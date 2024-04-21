Kıyma, günlük mutfak kullanımında pek çok yöntemle değerlendirilen çok yönlü bir malzemedir. Ancak, kıymanın sağlık açısından güvenli olması için tazeliğine dikkat edilmelidir. Tarihi geçmiş veya kötü saklanmış kıyma, sağlık riski oluşturabilir. İşte, kıymanın taze olup olmadığını anlamanın ve taze tutmanın 10 etkili yolu...