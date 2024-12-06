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        Haberler Bilgi Gündem Dokuz Eylül Üniversitesi 128 öğretim üyesi alıyor! Dokuz Eylül Üniversitesi akademisyen alımı kadro dağılımı, başvuru tarihi

        Dokuz Eylül Üniversitesi 128 öğretim üyesi alıyor! İşte kadro dağılımı

        Dokuz Eylül Üniversitesi, 128 öğretim üyesi alıyor. Farklı birçok pozisyonda yapılacak işe alımlar için son başvuru günü 18 Aralık olarak belirlendi. Başvurular, üniversitenin sayfasından çevrim içi olarak yapılacak. İşte, Dokuz Eylül Üniversitesi 128 öğretim üyesi alımı kadro dağılımı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 13:26 Güncelleme: 06.12.2024 - 13:28
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        • 1

          Dokuz Eylül Üniversitesi 128 öğretim üyesi alıyor. Müzik Öğretmeni, İngiliz Dili Eğitimi, Aksesuar Tasarımı, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği gibi farklı birçok kadroda istihdam edilecek akademisyenler, başvurularını çevrim içi olarak yapacak. İşte, Dokuz Eylül Üniversitesi personel alımı kadro dağılımı...

        • 2

          DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 128 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

          İş ilanı ile ilgilenenler 3 Aralık ile 18 Aralık 2024 tarihlerinde başvurularını tamamlayabilir. Üniversite Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular https://deabs.deu.edu.tr web adresi üzerinden elektronik olarak alınacak.

          Başvuru için gerekli belgeler DEABS (Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Başvuru Sistemi) ne yüklendikten sonra, sistem üzerindeki başvuru dilekçesinin de imzalı olarak taranması ve yüklenmesi gerekmektedir. Sisteme yüklenen dilekçenin ilan başvuru süresi sonuna kadar doçent ve profesör kadrosu için Rektörlük adresine, doktor öğretim üyesi kadrosu için ilgili birimin adresine ulaştırılması gerekmektedir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

        • 3

          DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

          Müzik Eğitimi Profesör

          Sınıf Eğitimi Profesör

          Coğrafya Eğitimi Profesör

          Alman Dili Eğitimi (**) Doçent

          Matematik Eğitimi Doçent

          Müzik Eğitimi Doçent

          Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doçent

          İngiliz Dili Eğitimi (*) Doçent

          İngiliz Dili Eğitimi (*) Doçent

          Alman Dili Eğitimi (**) Doktor Öğretim Üyesi 1

          Denizcilik Ekonomisi ve Politikaları (*) Doçent

          Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (*) Doktor Öğretim Üyesi

          Çocuk Diş Hekimliği Profesör

          Toplumsal Yapı ve Değişme Profesör

          Genel Dilbilimi Profesör

          Yeniçağ Tarihi Doçent

          Genel Dilbilimi Doçent

          Genel Dilbilimi Doktor Öğretim Üyesi

          Uygulamalı Psikoloji Doktor Öğretim Üyesi

          Sosyal Psikoloji Doktor Öğretim Üyesi

          Uygulamalı Matematik (*) Profesör

          Nükleer Fizik Doktor Öğretim Üyesi

          Geriatrik Fizyoterapi Profesör

          Kardiyopulmoner Fizyoterapi-Rehabilitasyon Profesör

          Kardiyopulmoner Fizyoterapi-Rehabilitasyon Profesör

          Kardiyopulmoner Fizyoterapi-Rehabilitasyon Doçent

          Geriatrik Fizyoterapi Doktor Öğretim Üyesi

        • 4

          Grafik Tasarımı Profesör

          Film Tasarım ve Yönetmenliği Profesör

          Film Tasarım ve Yazarlık Profesör

          Grafik Resimleme ve Baskı Profesör

          Müzikoloji Profesör

          Dramatik Yazarlık-Dramaturji Profesör

          Dramatik Yazarlık-Dramaturji Doçent

          Dramatik Yazarlık-Dramaturji Doçent

          Film Tasarım ve Yazarlık Doçent

          Oyunculuk Doçent

          Sanat Kuramları Doçent

          Aksesuar Tasarımı Doçent

          Aksesuar Tasarımı Doçent

          Müzikoloji Doçent

          Tekstil ve Moda Tasarımı Doçent

          Seramik ve Cam Doçen

          Resim Doktor Öğretim Üyesi

          Fotoğraf Doktor Öğretim Üyesi

          Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Profesör

          Halk Sağlığı Hemşireliği Profesör

          Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Profesör

          Hemşirelik Esasları Profesör

          Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doçent

          İç Hastalıkları Hemşireliği Doçent

          Deniz Hukuku Profesör

          Bilişim Hukuku Profesör

          Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Doçent

        • 5

          İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Doçent

          Medeni Hukuk Doçent

          Medeni Hukuk Doçent

          Avrupa Birliği Hukuku Doçent

          Roma Hukuku Doktor Öğretim Üyesi

          Mali Hukuk Doktor Öğretim Üyesi

          İdare Hukuku Doktor Öğretim Üyesi

          Milletlerarası Özel Hukuk Doktor Öğretim Üyesi

          Hukuk Tarihi Doktor Öğretim Üyesi

          Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Doktor Öğretim Üyesi

          Bilişim Hukuku Doktor Öğretim Üyesi

          İstatistik Profesör

          İstatistik Profesör

          İktisat Politikası Doçent

          Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doç

          Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doçent

          Şehircilik Profesör

          Şehircilik Profesör

          Bölge Planlama Profesör

          Bina Bilgisi Doktor Öğretim Üyesi

          Cevher Hazırlama Profesör

          Cevher Hazırlama Profesör

          Makina Teorisi ve Dinamiği Doçent

          Hidrolik Doçent

          Tekstil Teknolojisi Profesör

          Sismoloji Doçent

          Maden Yatakları ve Jeokimya Doçent

          Yer Fiziği Doçent

          Uygulamalı Jeofizik Doktor Öğretim Üyesi

          Maden Yatakları ve Jeokimya Doktor Öğretim Üyesi

          Çevre Teknolojisi Doktor Öğretim Üyesi

          Üretim Metalurjisi Doktor Öğretim Üyesi

          Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör

          Beyin ve Sinir Cerrahisi

          Radyoloji

          Kadın Hastalıkları ve Doğum

          Tıbbi Patoloji Profesör

          Anatomi Profesör

          Radyoloji Doçent

          Tıbbi Patoloji Doçent

          Genel Cerrahi Doçent

          Kardiyoloji Doçent

          Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doçent

          İç Hastalıkları Doçent

          İç Hastalıkları Doçent

          Acil Tıp Doçent

          Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi

          İç Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi

          İç Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi

          Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi

          Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi

          Spor Hekimliği Doktor Öğretim Üyesi

          Veterinerlik Biyokimyası Profesör

          Veterinerlik Mikrobiyolojisi Doçent

          Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Doktor Öğretim Üyesi

          Veterinerlik Genetiği Doktor Öğretim Üyesi 1

          Veterinerlik Zootekni Doktor Öğretim Üyesi

          Yerel Yönetimler Profesör

          Pazarlama Profesör

          Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Doçent

          Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Profesör

          Sondaj Teknolojisi Doçent

          Turizm İşletmeciliği Profesör

          Deniz Bilimleri Profesör

          Deniz Bilimleri Profesör

          Deniz Teknolojisi Doçent

          Deniz Bilimleri Doçent

          Translasyonel Onkoloji Doçent

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