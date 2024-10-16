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        Haberler Gündem Güncel Doktoru darp etti, tutuklandı | Son dakika haberleri

        Doktoru darp etti, tutuklandı

        İzmir'de acil servis doktorunu darp eden iki zanlıdan biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 20:00 Güncelleme: 16.10.2024 - 20:00
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        Doktoru darp etti, tutuklandı
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        İzmir'in Gaziemir ilçesinde acil servis doktoru İrem S.’yi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden Yağmur A. (20) tutuklandı, Sinem C. (23) ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Olay, dün Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Acil servis doktoru İrem S. ile hastaneye gelen Sinem C. ve Yağmur A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Doktorun 'beyaz kod' bildirimi yapması üzerine şüpheliler, hastaneden ayrıldı.

        DOKTORUN SAÇINI ÇEKİP DARP ETTİLER

        Bir süre sonra şüpheliler, tahlil sonuçlarını almak üzere hastaneye dönünce taraflar arasında tekrar tartışma başladı. Saçı çekilen Doktor İrem S., darbedildi. Hastaneye gelen polis ekipleri, Sinem C. ile Yağmur A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yağmur A, tutuklandı. Diğer şüpheli Sinem C. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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