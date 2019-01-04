04 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk muhabiri Hüseyin Şentürk'ün haberine göre, 20 ve 22 yaşlarındaki Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi, Ukrayna'nın Harkov kentinde Tıp Fakültesi'nde okuyor, aynı evi paylaşıyorlardı.
31 Aralık'tan sonra aileleri kızlardan haber alamayınca durum poli̇se bi̇ldi̇ri̇ldi̇. 3 gün sonra eve gi̇ren poli̇s, Buket ve Zeynep'in cansız bedenleri̇yle karşılaştı. İki genç kız bıçaklanarak öldürülmüştü. Ukrayna basını, Buket'in Türk vatandaşı olan eski erkek arkadaşını, kendisini takip ettiği için polise şikayet ettiğini yazdı.
"TEHDİT ALDIĞINDAN HABERİMİZ YOKTU"
Acı haberle yasa boğulan Buket'in babası Levent Yıldız Habertürk'e konuştu. Kızının tehdit aldığından haberi olmadığını belirten acılı baba, "Bizim o olaylardan haberimiz yok, olsa zaten giderdik, kızımızı öyle bırakmazdık sahipsiz. Erkek arkadaşı değil bu, orada tanıştıkları biri. Yarı Türk, yarı oralıymış. Yani Türk bir aileye evlatlık verilmiş. Orada tanışmışlar, bakmışlar iyi birisine benzemiyor, çocukla görüşmeyi kesmişler. Sonuçta bu saplantı haline getirmiş. Bir yıldır süren tehdit olaylarını biz sonradan öğreniyoruz oradaki arkadaşlarından" dedi.
Kızlarının kendilerini her gün aradığını, en son 31 Aralık sabahı konuştuklarını belirten Levent Yıldız "Son görüşmemizde bir değişiklik hissetmedim. Neşeliydi, 'akşam havai fişek gösterilerine gideceğiz' dedi. Bizim kızımız her gün bizi arar, aramayınca oradaki öğrenci arkadaşlarından birisini yolladık polise biz başvurduk yani. Polise de 'kapıyı kırın' dedik kırmadılar. Savcı izni beklediler, onu da ertesi gün aldılar" diye konuştu.
ÖNCE BUKET'İ ÖLDÜRDÜ
İki genç kızın cenazelerini fotoğraftan teşhis eden arkadaşları Mikail ise, katilin önce Buket'i, ardından dışarıdan gelen Zeynep'i öldürdüğünü anlattı:
"Savcının bana gösterdiği fotoğraf, Buket pijamalıydı, yatağın üstündeydi, boğazı kesilmişti. Zeynep de savcının dediklerine göre ve zaten fotoğrafta da belli, dışardan gelirken kapısının önünde düşmüş, üzerinde mont ve bere varmış. Katille arbede yaşanmış. Poisle konuştum Buket'i öldürmüş, 1-2 saat sonra Zeynep gelmiş, Zeynep'i de beklemiş ya da tesadüfen karşılaşmışlar kapıda Zeynep girer girmez Zeynep'i göğsünden bıçaklamış."
Ukrayna Polisi, yılbaşı gecesi genç kızların evinin çevresinde görüldüğü öne sürülen ve Buket Yıldız'ın daha önce şikayetçi olduğu kişiyi katil zanlısı olarak arıyor.
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