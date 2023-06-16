Acil savaş alanına döndü! Doktora feci darp!

AA

Samsun, doktora şiddetin son adresi oldu. Çarşamba Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli olan doktor Ekrem Kayaalp, hastaneye yaralı olarak gelen bir hastanın saldırısına uğradı.

DOKTOR TEDAVİ ALTINA ALINDI AA ve İHA'da yer alan habere göre Kayaalp, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

VALİ DAĞLI SALDIRIYI KINADI Vali Zülkif Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çarşamba Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Ekrem Kayaalp'in darp edildiği saldırıyı kınadı. "ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI" Kayaalp'a acil şifa dileyen Dağlı, "Tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, konunun yakinen takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum." ifadesini kullandı.