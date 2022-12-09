Doktora darpta yeni görüntü! Baba ve oğlu birden saldırdı

DHA

Trabzon'da, Fatih Devlet Hastanesi'nin acil servisinde hasta Taşkın Ç. (48) ile oğlu Doğuş Ç.´nin (25) doktor Arslan Kalay´ı darp edip, sekreter Gülcan Birinci´ye de hakaret ettikleri iddia edilen arbedenin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. DHA'nın haberine göre, Fatih Devlet Hastanesi'nin acil servisine önceki gün gelen hasta Taşkın Ç.'yi, doktor Arslan Kalay, müdahalenin ardından serum takılması için müşahede alanına yönlendirdi.

BAŞINDAN YARALANDI Bu sırada kendilerine bağırarak yönlendirilme yapıldığını öne süren hasta ve yanındaki oğlu Doğuş Ç. ile doktor Arslan Kalay ve sekreter Gülcan Birinci arasında tartışma çıktı. Tartışma arbedeye dönüştü, doktor Kalay başından hafif yaralandı. `Beyaz kod´ verilmesiyle hastaneye, polis ekipleri sevk edildi. Baba ve oğlu, doktor Arslan Kalay´ı darp edip, sekreter Gülcan Birinci´ye de hakaret ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. İfadelerinde, sağlık görevlilerinin kendilerine bağırarak, kötü davrandığını öne süren baba ve oğlu, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

ARABEDE GÜVENLİK KAMERASINDA Bu arada acil serviste yaşanan arbedenin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, yeşil alan polikliniği içerisindeki odada başlayan arbedenin koridora taştığı, hasta Taşkın Ç.´nin kapı girişinden yumruk atmaya çalıştığı, oğlu Doğuş Ç.´nin koşarak odaya yöneldiği, hastanenin özel güvenlik personeli, jandarma, diğer muayene bekleyen hasta yakınları ve sağlık çalışanlarının ise araya girdiği görülüyor. Baba ve oğlunun hastane dışına çıkarılarak uzaklaştırıldığı görüntülerde ayrıca, yaşanan kargaşa sırasında doktor Kalay´ı eliyle ittikten sonra fenalaşan bir kadının, oturduğu koltuktan kalktıktan kısa süre sonra aniden yere yığıldığı da yer aldı.