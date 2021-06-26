Aşı randevusunda doktora şiddet!

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesindeki Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezi'nde akılalmaz bir olay meydana geldi. C.B., aşı yaptırmak için aile sağlığı merkezine gitti. İddiaya göre C.B.'nin aşısı, randevu saatinde yapılmadı. Bunun üzerine C.B. ile aşılamadan sorumlu aile hekimi Yeşim Tiyekli arasında tartışma çıktı.
DHA'da yer alan habere göre aşı sırasında bekleyen vatandaşlar C.B.'yi sakinleştirmeye çalışırken, Yeşim Tiyekli de yaşadıklarını kayıt altına almak için cep telefonu kamerasıyla çekim yapmak istedi. C.B., kendisini görüntüleyen Tiyekli'nin eline vurarak telefonu düşürdü.
Aile sağlığı merkezinin güvenlik kameralarına da yansıyan olayda C.B. vatandaşlar tarafından dışarı çıkarılırken, Tiyekli polisi aradı. Polis tarafından aşısı yapıldıktan sonra gözaltına alınan C.B., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Tartışmanın aşının randevu saatinde yapılmamasından dolayı çıktığını ifade eden ve C.B.'ye randevuların bazen 5-10 dakika gecikebildiğini söylediğini belirten Yeşim Tiyekli, yaşananları şöyle anlattı:
"CİMER'e şikayet edeceğini söyledi. Ben de istediği yere şikayet etme hakkı olduğunu belirtip 'Bu randevuları biz belirlemiyoruz ve bunları yapmaya çalışıyoruz. Biraz beklerseniz hepsini yapacağız' dedim. Kendisi 'Hayır, ben önce aşı olmak istiyorum' dedi. Dışarı bekleyenler olduğunu, onların içerisinde aşı sırası kendisinden önce olabilecek kişilerin olabileceğini, o nedenle de beklemesi gerektiğini belirterek sırası gelince mutlaka aşısının yapılacağını söyledim. 'Beni önce alacaksınız, diğerleri beni ilgilendirmiyor' diyor. Ben, 'Vatandaşımın hakkını korumak zorundayım, kimseyi önce alamam' dedim. Öyle deyince üzerime yürüdü ben de biraz geriye çekilerek cep telefonumun kamerasıyla çekmeye çalıştım. Kamerayı görünce elimdeki telefonu almak için elime vurdu. Ben şu anda gerçekten çok üzgünüm" dedi.
Gözyaşları içerisinde moralinin çok bozulduğunu ifade eden Tiyekli, "Bakanımız Fahrettin Koca'dan istediğim şu, bu şiddeti mutlaka önlemesi lazım. Bunu hak etmiyoruz. Ben tansiyonu olan bir insanım, diyabetim var, tansiyona dil altı verdiler. Bunu hak etmiyoruz, çünkü biz milletimize hizmet ediyoruz. Bakanımızın bunu görmesi lazım. Bu şiddeti yapanları en ağır cezayla cezalandırmaları lazım. Tek dileğim bu. 155'i aradım, polis geldi. Vatandaşın ifadesini almak için karakola götürdüler. Şikayetçiyim, kamera kayıtlarımız var. İnşallah gereken en ağır ceza verilir. 4 çocuklu bir insanım ama anne olarak tek isteğim aşılama çabucak bitsin, 6 yaşa kadar insin diye, milletimiz aşılansın diye çabalıyorum. Bunu hak etmediğimizi düşünüyorum doktor olarak, sağlık çalışanı olarak" diye konuştu.
Olayın ardından aile sağlığı merkezine giden ve benzer olayları sürekli yaşadıklarını vurgulayan Aile Hekimleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Muharrem Görgel ise, "Bugün tatsız bir olay yaşadık maalesef, daha önceki olayların tekrarı gibi. Benzer olayları çok sık yaşamaya başladık özellikle bu pandemi sürecinde çok daha sıkıntılı olaylar yaşıyoruz. Fakat geleceğimizden de çok endişeliyiz, çok ümitsiziz. Gelişen olaylar bizi buna itiyor maalesef" ifadelerini kullandı.
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