'Doktor parayla bebek aldı' iddiası!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, parayla bebek aldığı iddia edilen kadın çocuk doktoru Ş.D.E. (57) gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre Sağlık Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan doktorun 2022 yılında evlat edinmek için başvuruda bulunduğu, ancak yaşının büyük olması ve eşinden ayrı yaşaması nedeniyle talebinin reddedildiği öğrenildi.

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KUCAĞINDAN DÜŞÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Kuşadası Devlet Hastanesi’nde görevli çocuk doktoru Ş.D.E.'nin, evli olmayan çiftin 21 Temmuz'da dünyaya gelen bebeğini, annesi Ö.K.'den para karşılığı aldığı öne sürüldü. Evinde bakıcı tutan Ş.D.E.'nin, 30 Temmuz'da bebeği kucağından düşürdüğü iddia edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan bebek, bakıcısı tarafından hastaneye getirilip, solunum rahatsızlığı olduğu söylendi.

VÜCUDUNDAKİ İZLER FARK EDİLDİ

Bebeğin vücudundaki yara izlerini fark eden bir hemşire, durumu hastane başhekimine bildirdi. Bunun üzerine bebek, görevli doktor Ş.D.E. tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ş.D.E.'nin sevk yazısına da 'Anne-baba olmadığı için ilçe dışı sevki uygun gördüm' notu düştüğü belirtildi. Sağlık Bakanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü olaya ilişkin soruşturma başlattı. Bu kapsamda Ş.D.E. gözaltına alınırken, Sağlık Bakanlığı tarafından da görevinden uzaklaştırıldı.

EVLAT EDİNMEK İSTEMİŞ İlk ifadesinde bebeğin annesine bir miktar harçlık ve yol parası verdiğini söylediği belirtilen Ş.D.E.'nin, 2022 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne evlat edinmek için başvuruda bulunduğu, ancak yaşının büyük olması ve eşinden ayrı yaşaması nedeniyle talebinin reddedildiği öğrenildi. Bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Öte yandan, polis ekipleri, bebeğin annesi Ö.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. İFADESİ ORTAYA ÇIKTI AA'da yer alan habere göre de Ş.D.E'nin ifadesinde, çocuğu olmadığı için bebeği annenin rızasıyla aldığını, herhangi bir satın alma işleminin olmadığını söylediği öğrenildi. Bebeğin de, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. SERBEST BIRAKILDI İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen doktor, adli kontrol şartıyla salıverildi. Doktor Ş.D.E. ve avukatları Yunus Usta ile Ahmet Türker adliye önünde gazetecilere açıklama yaptı. Ş.D.E. 32 yıllık çocuk doktoru olduğunu, daha önce hamileliği döneminde bebeğini kaybettiğini belirterek, şunları kaydetti: "Herkes beni ve çocuklara gösterdiğim sevgiyi gayet iyi biliyor. Oğlumu kaybettikten sonra bir evlat edinme süreci istedim. Geçen sene böyle bir teşebbüsümüz oldu ama sonuçlanmadı. Bu sene böyle bir çocuğun hayatına dokunma fırsatı olunca ben de bu çocuğa bir gelecek verme ve onun iyi imkanlara sahip olmasını istedim. Maalesef benim isteğim dışında talihsiz bir kaza yaşandı. Hemen müdahale ettim ve hastaneye ulaştırdım."